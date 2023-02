Lille réalise un coup à Rennes !

Cette équipe de Lille, quand elle se met en route et commence à jouer au football, est irrésistible. Ce n'est pas Rennes qui dira le contraire, battu à domicile dans son antre du Roazhon Park par les Nordistes (1-3). Le LOSC, emmené par ses André et Gomes, a renversé les Rennais dans cette 22e journée de Ligue 1. Menés au bout de 26 secondes de jeu avec l'interception d'Amine Gouiri, qui s'en allait battre l'impérial Lucas Chevalier (1ere), le LOSC aurait pu perdre pied et être submergé par les vagues bretonnes avant son final réussi.

Les principes de jeu de Paulo Fonseca ont été traduits par l'énorme André Gomes et tout Lille

Pendant vingt minutes, voire plus, le portier lillois faisait en effet le job pour maintenir son équipe dans le match et ne pas concéder le break. Il a bien fait, car ensuite, le match allait être tout autre. Le remuant Edon Zhegrova se montrait de plus en plus, Angel Gomes commençait à trouver ses attaquants, et même si le LOSC rejoignait les vestiaires derrière, l'on sentait que le reste du match n'allait pas être une partie de plaisir pour le SRFC. Les hommes de Paulo Fonseca revenaient d'ailleurs au score juste avant l'heure de jeu, après plusieurs situations dangereuses, par la grâce d'une frappe enroulée imparable et superbe du Kosovar Zhegrova (59e).

Si Benjamin André et André Gomes régulaient la circulation au milieu, les deux équipes allaient d'un but à l'autre. Avant que Rémy Cabella ne donne la victoire à Lille à cinq minutes du terme, sur une action collective après une récupération haute. André Gomes, impliqué dans le 2-1, parachevait enfin la grosse performance lilloise avec un but d'artiste, sur une frappe croisée à l'entrée de la surface après quelques pas de danse pour se dépêtrer des joueurs au marquage. Avec cette victoire, le LOSC revient à la 6e place, juste derrière Rennes et à deux points des Bretons.