Lille – Montpellier (1-1) : Galtier reste optimiste

Christophe Galtier (entraîneur de Lille, Canal +) : "Il faut faire en sorte de contourner ces blocs bas, amener de la présence dans la surface, prendre des risques aussi dans le tir... Notre entame de match n'était pas mal mais on se fait prendre sur une belle action collective de Montpellier. En deuxième période, on a eu beaucoup de situations, des tirs, parfois de la maladresse... Évidemment on ne peut pas se satisfaire du match nul, mais vu la configuration du match on prend ce point, même si on aurait préféré en prendre trois. On arrive à égaliser, il faut se contenter de cela. Une inquiétude ? Non, il faut continuer à travailler (...) Chaque match a sa vérité, ce soir c'était cette vérité-là. Est-ce qu'on grille notre dernier joker ? Il faut que les autres gagnent, aussi... Le prochain match sera Lyon-Lille. Évidemment que ce sera une confrontation importante dans la course aux places européennes, et aussi au titre bien-sûr...".



Michel Der Zakarian (entraîneur de Montpellier, Canal +) : "Sur la première mi-temps on a été très bon, on a bien tenu le ballon, on a su leur poser des problèmes. La deuxième mi-temps, on a souffert, on a subi, les vagues arrivaient. C'est dommage de prendre ce but. Je pense qu'on doit mieux défendre sur le coup, on peut éviter ce but si on réduit vite la distance avec le joueur. L'Europe ? On verra, il reste 15 points en jeu. Cela ne dépend pas que de nous mais nous, il va falloir qu'on gagne des matchs".