Lille : L’indestructible José Fonte

Il a 38 ans. Mais il joue tout, tout le temps. A son âge avancé, José Fonte est indestructible et inamovible dans le onze lillois concocté à chaque match par Jocelyn Gourvennec. Le défenseur central portugais a ainsi pris part à l’intégralité des rencontres du LOSC cette saison. Toujours en sélection lusitanienne, Fonte sera encore fidèle au poste, mercredi soir pour le déplacement à Brest (19 heures, 32eme journée de Ligue 1).Mais comment fait-il pour ne jamais être blessé et ne rater aucune minute de jeu à un tel âge ? « Je me prépare dans la semaine : je fais les soins, bien me préparer avant l'entraînement ; après l'entraînement, je fais le bain froid, le sauna, on fait notre possible pour être disponible, a répondu José Fonte, mardi en conférence de presse. Après, c'est un peu de génétique, de chance de ne pas avoir de blessure. Heureusement que cette saison je suis toujours disponible, je suis content de pouvoir être là pour le coach, l'équipe et le club. J'espère que je pourrai faire tous les matchs jusqu'à la fin de saison, c'est un bon objectif. »Fonte n’est pas le seul « vétéran » à toujours évoluer au haut niveau. « Il y en a beaucoup qui continuent à jouer à ce niveau. Si tu regardes Modric, il est à un niveau incroyable à 37 ans. Cristiano (Ronaldo), Messi, Ibrahimovic, d'autres continuent à jouer à un très, très bon niveau, observe le défenseur portugais de Lille. Ce n'est pas une coïncidence : c'est l'information, c'est la nutrition, c'est la préparation. C'est un foot différent par rapport à il y a 10, 15, 20 ans en arrière. Si tu penses 10 ou 15 ans avant. Je suis content d'être là. J'espère que je vais continuer deux ou trois ans de plus. » Fonte arrive en fin de contrat et l’incertitude sur son avenir demeure. « La priorité, c'est toujours de parler en premier avec Lille, a-t-il concédé à ce sujet. Ce n'est pas le moment de parler ma situation personnelle. Moi, je veux que l'équipe finisse bien le Championnat. Après, on trouvera la solution. La priorité, c'est toujours de donner l'option Lille. On va voir, j'espère qu'on peut trouver une solution. Je suis toujours là, disponible. »