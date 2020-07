Lille : Lihadji affiche ses ambitions

🔴 Conférence de presse

« Je suis très heureux d’avoir signé ici et de jouer la Ligue Europa »

Isaac Lihadji (18 ans) a été présenté à la presse ce jeudi. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille est revenu à cette occasion sur les différentes attaques dont il est victime depuis son départ du sud de la France. Interrogé sur une possible trop grosse pression qui aurait pu accompagner le jeune joueur si ce dernier avait choisi de porter les couleurs olympiennes, l'ailier s’en est défendu devant la presse. « La pression, je ne la connais pas. Si je suis venu ici, c’est pour de bonnes raisons. Je suis très fier et content d’être ici.Je vais donner le meilleur de moi-même pour vous montrer que je suis là pour progresser et montrer qui je suis. »L’international français U19 ne regrette pas d’avoir quitté un club qui s’apprête à disputer la prochaine édition de la Ligue des Champions. « Des regrets, non parce que c’est un choix que j’ai pris avec ma famille, a expliqué le jeune joueur. Jet de jouer la Ligue Europa. » Pour rappel, Isaac Lihadji était apparu à deux reprises avec l’Olympique de Marseille la saison dernière. ll n’avait plus été convoqué dans le groupe par la suite en raison de l’échec des discussions pour son premier contrat professionnel. Il s’est depuis engagé pour trois ans avec Lille.