Lille : Létang dévoile le nouveau projet du club

"La volonté, c'est que Christophe continue", annonce Létang pour Galtier



💬 O. Létang "Je suis très très heureux d'avoir Christophe Galtier au LOSC. Il a un contrat qui court jusqu'en 2022. On va en discuter dans les semaines qui viennent. La volonté, c'est qu'il continue."

— LOSC (@losclive) December 21, 2020

Vendredi, un nouveau fonds d'investissement, Merlyn Partners, a réduit la dette et injecté des capitaux propres au sein du LOSC . Exit donc Gérard Lopez, c'est désormais Olivier Létang qui est le président du club nordiste. Ce lundi lors de sa conférence de presse de présentation, l'ancien patron du Stade Rennais - licencié le 7 février dernier - a dressé un portrait du nouveau projet en ce qui concerne le club nordiste, leader de Ligue 1. En préambule, il a eu des mots pour le jardinier de 38 ans décédé dimanche soir à Lorient, et Gérard Houllier, ex-entraîneur de Liverpool ou du PSG, décédé le 14 décembre dernier. "Je veux rendre d'abord hommage au jardinier décédé hier à Lorient. Je veux transmettre toutes nos pensées à sa famille et à ses proches. Il y a également aujourd'hui une cérémonie d'adieu à un ami, Gérard Houllier. Quelqu'un de formidable, bienveillant. J'ai une pensée pour lui aujourd'hui, c'était un enfant du Nord."En ce ce qui concerne Lille, Létang a clarifié son idée générale, en confirmant que, sur le plan économique, la situation était compliquée. "J'arrive à un moment où les résultats sportifs sont très bons, mais aussi où la situation économique est plus compliquée. C'est pour ça qu'il y a eu ce changement. Il y a une semaine, peu imaginaient qu'il puisse y avoir cette conférence de presse, les choses se sont rapidement finalisées.. Un club fait partie d'un territoire, d'une communauté. Le LOSC a une communauté fantastique, présente, qui vit le club", a-t-il indiqué.Focalisé sur l'avenir du club, Létang a affirmé que le prochain mercato n'allait pas être la période pour la vente de joueurs. "On n'est pas dans cette structure-là. Le meilleur outil marketing, c'est d'être performant sur le terrain.a jugé le nouveau président, même si il a estimé nécessaire la réduction prochaine des joueurs sous contrat : "On a aujourd'hui 55 joueurs professionnels sous contrat, pour moi c'est trop. Les joueurs ne sont pas un morceau de verre, c'est de l'humain . Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Il est trop tôt pour en parler, j'ai beaucoup de demandes d'interview, je viens juste d'arriver, je veux appréhender tous les sujets et les dossiers et j'en parlerai un peu plus tard."Alors que l'avenir de Christophe Galtier aurait pu être impacté, l'ancien président du Stade Rennais a confirmé son ambition de travailler de concert avec le natif de Marseille. "Pour être sincère, on n'en pas parlé avec Christophe. On a une relation assez ancienne avec Christophe. Je suis très heureux de l'avoir au LOSC.."