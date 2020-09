Ce dimanche soir face à l'OM (21 heures), dans la cadre de la quatrième journée de Ligue 1, José Fonte, le capitaine de Lille, aura pour mission d'enrayer les attaques menées par les joueurs du club phocéen.



Encore performant en Ligue 1, le capitaine du LOSC a certaines habitudes afin de maximiser sa longévité et son niveau. Dans L'Equipe, on apprend notamment qu'il a voulu connaître les secrets de son compatriote, Cristiano Ronaldo, sans y parvenir. Fonte est très minutieux dans sa nutrition, composée de salade, légumes, fruits secs ou bananes.

Les louanges de Christophe Galtier envers le capitaine lillois, José Fonte 🇵🇹

José, c'est l'exemplarité 👊 pic.twitter.com/QLFOWQ5p73



— LOSC (@losclive) September 20, 2020

Galtier, Fonte et le travail

Son entraîneur, Christophe Galtier, s'est montré élogieux envers lui, en conférence de presse. "Avant les entraînements, José, c'est quarante-cinq minutes de travail individualisé dans tous les domaines : renforcement musculaire, étirement, souplesse, explosivité, le tout encadré par nos préparateurs. Et une demi-heure après les séances. Quand vous avez un joueur comme ça, les jeunes le regardent. Et ils se disent : 'ah, c'est ça le travail ?' Oui, c'est ça ! On incite les jeunes à prendre exemple sur ce genre de profil"; a-t-il assuré.



Par ailleurs, Fonte est focalisé sur son sommeil, dans une pièce privée d'appareils électroniques.