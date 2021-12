Jonathan David (21 ans) ne devrait pas tarder à filer vers d’autres cieux, car selon son agent Nick Mavromaras, le meilleur buteur de la Ligue 1 ne devrait pas poursuivre chez les Dogues. Arrivé en août 2020, l’attaquant canadien auteur de 18 buts en 34 matches, toutes compétitions confondues cette saison (11 buts en 18 matches de championnat), traverse la meilleure période de sa jeune carrière. L'agent du New-Yorkais, sous contrat jusqu’en 2025, déclare dans ses propos que son protégé souhaiterait poursuivre sa progression dans un autre championnat, dès l’été prochain.

En Angleterre ou en Espagne ?

"Pour nous, l’objectif est de terminer la saison à Lille, mais ce sera sa dernière saison là-bas pour plusieurs raisons. Je pense que la Premier League est une belle option pour lui. Je pense qu’il aime beaucoup l’Espagne aussi parce qu’il aime le feeling du ballon et les joueurs très techniques. Ces deux ligues sont une grande priorité pour lui, mais on n'exclut rien. On ne sait jamais, avec le Paris Saint-Germain ou les grands clubs italiens. C’est normal que tous ces grands clubs soient intéressés par le meilleur buteur de la Ligue 1, mais je peux vous dire qu’aujourd’hui, il n'y a aucune offre officielle". Reste maintenant à voir ou se précisera le choix de sa destination.