Lille : L'ambitieux Bamba

Il a déjà marqué quatre buts et délivré cinq passes décisives avec le LOSC cette saison. Jonathan Bamba est un élément majeur du système lillois mis en place par Christophe Galtier. Troisième de Ligue 1 et qualifié pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa, le Dogue affiche ses ambitions et ne veut surtout pas s'arrêter en si bon chemin.



Invité à s'exprimer ce dimanche dans l'émission Téléfoot, Jonathan Bamba s'est confié sur ses performances : "J'ai une bonne marche de progression. Je suis quelqu'un de très ambitieux et c'est très bénéfique pour moi et l'équipe. Je veux continuer sur cette lancée." Au sein du LOSC, Bamba est heureux et estime qu'il est au bon endroit pour réussir : "On est ambitieux avec de la qualité. L'effectif est bâti pour être au meilleur niveau, au top de notre championnat et surtout au niveau européen."

Un objectif, les Bleus... Et pourquoi pas l'Euro

Bon en club, Bamba espère désormais passer un palier, et pourquoi pas être appelé chez les Bleus : "Si je vous dit 'non', ce serait mentir. Je me bats chaque week-end pour y être. C'est un objectif. Je veux jouer les plus grandes compétitions et l'Euro en est une. Si Didier Deschamps m'appelle, je dirai 'oui'. Ça ne se refuse pas."

Le titre en Ligue 1 espéré

Et s'il avait un choix à faire entre le gain de la Ligue 1, une sélection pour l'Euro, ou un titre en Ligue Europa, Jonathan Bamba a choisi : "Le pack coute trop cher. Alors aujourd'hui, je dirais champion avec le LOSC".