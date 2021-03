Lille : La réaction du club après les insultes racistes envers Sanches

Lille condamne les injures, le Gazélec également



Au terme de la rencontre GFCA-LOSC, le club a pris connaissance avec consternation d’insultes à caractère raciste visant certains de ses joueurs.



Le LOSC leur apporte son total soutien et rappelle son engagement contre toute forme de discrimination.



✊🏻✊🏼✊🏽✊🏾✊🏿 #NoToRacism

— LOSC (@losclive) March 8, 2021

Dimanche, Lille a su tenir son rang à Ajaccio, en s'imposant 3-1 sur la pelouse du Gazélec en 16es de finale de la Coupe de France grâce à des réalisations de Durimel (contre son camp, 9e),puis Xeka (71e) et Lopy (contre son camp, 85e), avant que Pollet ne réduise le score trop tardivement (87ème). L'international portugais Renato Sanches a lui dénoncé avoir été victime d'insultes racistes . "Pour tous les commentaires racistes, on va continuer à rigoler", a ainsi écrit le milieu de terrain portugais en anglais sur Instagram, avant de citer, en français dans le texte, l'un de ces commentaires : "Renato, va ramasser du coton."Dans un communiqué publié ce lundi, le LOSC a tenu à réagir de façon tranchée. "Si le LOSC peut déjà s’étonner que plusieurs dizaines de 'spectateurs' aient pu se réunir à quelques mètres seulement du terrain durant la rencontre au mépris des règles sanitaires et sécuritaires en vigueur, il dénonce sans réserve les injures racistes inacceptables proférées à l’encontre de ses joueurs par plusieurs de ces individus. Le club regrette par ailleurs que ces comportements, pourtant visibles et audibles des acteurs du match, n’aient donné lieu à aucune intervention de la part des organisateurs., peut-on notamment lire dans le communiqué publié sur le site officiel du club nordiste.Le Gazélec Ajaccio a également posté sa réaction suite à l'affaire. Mis au courant "avec la plus grande stupeur" du communiqué du LOSC, le club corse a tenu à condamner "Puis il ajoute : "