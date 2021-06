Lille : La piste Vieira pour succéder à Galtier ?

Vieira en priorité, Ranieri également ciblé

Olivier Létang a beau avoir affirmé que son premier choix était de conserver Christophe Galtier comme entraîneur du LOSC , il tente tout de même d'anticiper un très probable départ du natif de Marseille vers de nouveaux horizons. Ce jeudi soir, le président du club nordiste a renouvelé sa satisfaction à propos du technicien champion de France auprès de L'Equipe :Cependant, Létang serait très sollicité par les candidatures d'après un proche, indique L'Equipe. L'objectif serait de recruter un entraîneur doté d'un profil expérimenté dans le cas d'un départ de Galtier.Ancien entraîneur de l'OGC Nice, Vieira a été licencié le 4 décembre dernier suite à l'élimination du club azuréen en phase de groupes de la Ligue Europa. Depuis, il est sans club même si l'ancien milieu de terrain des Bleus avait émis quelques ambitions pour le futur. "Il y a de très beaux projets en Europe, notamment en France. La L1 reste un très bon Championnat, avec des projets très intéressants", disait Vieira à L'Equipe, en avril dernier.Une autre piste serait suivie par le LOSC pour l'après-Galtier et mènerait à Claudio Ranieri, qui a terminé son aventure à la Sampdoria en Serie A et dispose d'une bonne connaissance de la Ligue 1 grâce à ses expériences à Monaco (2012-2014) et Nantes (2017-2018). La semaine prochaine pourrait faire évoluer la situation du dossier selon L'Equipe.