Lille : la colère froide de Paulo Fonseca après la défaite à Angers

Lille a manqué une belle occasion, samedi, de mettre la pression à Rennes dans la course à la 5e place, qualificative pour la prochaine Ligue Europa. Sur la pelouse d’Angers, les Dogues se sont fait surprendre par des vaillants locaux (1-0). En conférence de presse d’après-match, Paulo Fonseca n’a pas mâché ses mots vis-à-vis de la prestation de son équipe. L’entraîneur de Lille a déploré le manque d’humilité de ses hommes.

"Dans le vestiaire, j'ai eu des mots très durs, j'ai dit ce que je pensais"

"Je suis en colère. Nous n'avons pas joué, nous n'avons pas mérité de gagner. Eux méritaient de gagner. Nous n'avons pas respecté l'adversaire et nos supporters. Sans ambition, ça sera difficile de finir dans les cinq premiers. J'ai beaucoup d'expérience, je connaissais l'importance du moment. J'ai parlé tous les jours avec les joueurs, encore aujourd'hui avant le match, mais je pense qu'ils n'ont pas compris. Nous n'avons pas l'humilité, ça sera difficile de gagner. Tout a manqué dans le jeu, nous n'avons rien fait. Dans le vestiaire, j'ai eu des mots très durs, j'ai dit ce que je pensais. C'est le pire match depuis que j'entraîne Lille. Maintenant nous devons faire plus et parler moins."