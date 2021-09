Parti définitivement cet été pour Charleroi, Hervé Koffi est longuement revenu dans un entretien accordé à Sport/Foot Magazine sur ses rapports contrariés avec le LOSC, où le gardien de but burkinabé n'aura jamais réellement eu sa chance. « Je n’en ai jamais parlé avant, mais aujourd’hui, je vais être clair. Clairement, la manière dont les choses se sont terminées avec Lille me donne envie de leur prouver à quel point ils se sont trompés sur moi, lâche le natif de Bobo-Dioulasso. Pour comprendre le sentiment qui m’habite, il faut savoir qu’avant que je parte à Mouscron, il était convenu avec Luis Campos (alors directeur du recrutement) et Gérard Lopez (alors président) qu’à la fin de mon prêt, s’il était convaincant et que Mike Maignan partait comme prévu, je revienne à Lille comme numéro 1. »

Le LOSC a trahi sa confiance

Après avoir resigné fin juillet 2020 un nouveau contrat jusqu’en 2024, Hervé Koffi (24 ans) va se retrouver bloqué par le LOSC alors que Dijon le sollicitait. « Ça m’a mis un coup, mais le discours officiel à ce moment-là, c’était que le club croyait encore en moi. Le problème, c’est que dans la foulée, comme tout le monde l’avait senti, Luis Campos et Gérard Lopez sont partis. Finalement, fin mars, j’ai été contacté par la nouvelle direction via le président Olivier Létang, pour me dire que je pouvais me trouver un nouveau club dès l’été. Je me souviens, c’était juste après un match avec le Burkina, j’étais en Ouganda pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique. Quelque part, je m’attendais à cette issue, mais quand même, ce soir-là, je peux vous dire que j’ai mal dormi. »



Approché par Brest puis Troyes, Hervé Koffi a finalement trouvé refuge à Charleroi. « Initialement, je n’étais pas convaincu de vouloir rester une saison de plus en Belgique, mais là, quand j’ai entendu parler du projet autour du club, des ambitions, j’ai tout de suite accroché », ajoute le portier des Étalons, enfin prêt à écrire une nouvelle page de sa carrière.