Lille : José Fonte en dit plus sur son avenir !

Outre l’avenir incertain de son entraîneur Paulo Fonseca, courtisé par Tottenham, Olivier Létang va devoir régler rapidement le dossier José Fonte. En fin de contrat avec Lille à la fin de la saison, le défenseur portugais âgé de 39 ans n’a toujours pas prolongé son bail dans le Nord. Dans un entretien accordé à La Voix du Nord, ce dernier a lancé un message à sa direction tout en démentant les rumeurs d’un départ à la retraite.

" C’est important de faire le bilan avec l’entraîneur et le directeur sportif, de se dire la vérité et d’être honnêtes "

"Je pense que je peux encore jouer une saison à ce niveau. Je ne veux pas avoir de regrets. Beaucoup de joueurs m’ont dit de ne pas arrêter. Ils m’ont parlé de leur expérience. Attention, c’est une décision très personnelle, car il y a des joueurs qui arrêtent et sont très contents. J’ai fait trente matchs cette saison. C’est un chiffre acceptable, je suis content. C’est important de faire le bilan avec l’entraîneur et le directeur sportif, de se dire la vérité et d’être honnêtes (...) Si le président et le coach le veulent aussi, je suis ouvert à la discussion. On va attendre les prochains jours."