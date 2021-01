Deux buts en deux matchs. C'est une première pour Jonathan David, qui a doublé son total de réalisations en Ligue 1, alors que le jeune attaquant canadien (21 ans) affiche déjà 21 matchs de championnat. "Son souci, c'est qu'il n'a pas de statistiques, alors qu'il en a eu des très élevées lors des deux dernières saisons, expliquait Christophe Galtier à La Voix du Nord, le mois dernier. Mais quand tu analyses plus précisément, il est quand même à l'origine de très nombreuses situations décisives. Encore à Montpellier, on obtient un penalty grâce à lui. En Coupe d’Europe, il provoque deux expulsions. L'attente est élevée, c'est normal, mais je suis très optimiste pour lui." A La Gantoise, lors des deux saisons précédentes, Jonathan David avait inscrit douze, puis 18 buts.



"Il a d'abord dû retrouver une forme physique, poursuivait Galtier. Ça va beaucoup mieux." Sa plus mauvaise période date du mois de novembre, où il a été quatre fois remplaçant en cinq rencontres de Ligue 1. Mais son coach a effectivement su le gérer de la meilleure des manières... Deux mois plus tôt, en octobre, il ne tenait pas le même discours à son sujet : "C'est un peu plus difficile pour lui de s'intégrer et de s'adapter rapidement, par rapport à d'autres. On ne va pas se voiler la face. Il le sait, je le vois à son visage. Il peut basculer dans le doute, il y a le collectif mais il doit aussi aller chercher au plus profond de lui-même. Il est très jeune, il faut qu'il aille chercher autre chose car il est évidemment en dessous de son niveau. S'il adhère à ce qu'on lui proposera, je suis sûr qu'il retrouvera rapidement le chemin du but."

🇫🇷 #LOSC

🎙️ David : “C’est un honneur d’être vu aussi cher” pic.twitter.com/H7a5Wbyvte

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 13, 2020





Petit à petit, la stratégie a donc porté ses fruits à tous points de vue. "En tant qu'attaquant, vous voulez toujours marquer, lâchait-il sur Canal+, plein d'envie, il y a deux semaines après la victoire contre Reims (2-1). C'est notre boulot, c'est pour ça qu'on est dans l'équipe." Auteur du but décisif dans le temps additionnel lors de ce match, le joueur le plus cher de l'histoire du club - 27 millions d'euros - a donc enchaîné la semaine dernière à Rennes (0-1).



Son duo avec l'indéboulonnable Burak Yilmaz, dont l'indisponibilité temporaire coïncide avec le déclic du Canadien, peut faire des étincelles et porter le LOSC encore plus loin que sa première partie de saison déjà exceptionnelle. "Entre nous, on ne se dit pas qu'on joue pour le titre, on essaie juste de gagner un maximum de matchs et on verra où on sera à la fin. On ne se met pas de pression, on joue pour gagner, c'est tout."

