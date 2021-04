Lille : Jonathan David, la bonne nouvelle

Malgré leur victoire 1-0 au Parc des Princes samedi dernier lors du choc face au PSG, qui leur a permis de reprendre le fauteuil de leader à leur hôte, les Lillois n’étaient pas totalement satisfaits de leur déplacement dans la capitale. Car ils ont perdu deux joueurs à Paris : Jonathan David, touché à une cheville sur un tacle d’Idrissa Gueye avant d’inscrire l’unique but du match, et Tiago Djalo, expulsé en fin de match suite à un accrochage avec Neymar.



Un deuxième carton jaune injuste pour Olivier Létang, qui a demandé en vain son annulation. Interrogé par RMC, le président du LOSC a aussi expliqué ne pas comprendre "pourquoi il n’y a pas eu d’intervention de la VAR et de l’arbitre" après la blessure de David, estimant que Gueye aurait dû être sanctionné d’un carton rouge et non d’un simple avertissement.



Car on craignait le pire pour le jeune attaquant canadien (21 ans), victime "d’une rupture ligamentaire latérale de la cheville droite", avait annoncé son club lundi dans un communiqué, en ajoutant qu’il serait indisponible plusieurs semaines. Mais son entraîneur s’est montré beaucoup plus rassurant jeudi, à la veille d’un déplacement à Metz qui pourrait permettre aux Nordistes de prendre provisoirement six points d’avance en tête du classement.

Galtier "agréablement surpris de le voir marcher"

"Il semble marcher assez bien, a ainsi déclaré Christophe Galtier. Il soigne son entorse même si je suis agréablement surpris de le voir marcher. On aurait pu penser que ça aurait pu être très long." S’il a confirmé qu’il était forfait pour le match en Lorraine et "probablement" pour celui contre Montpellier une semaine plus tard, Galtier espère le récupérer pour le choc à Lyon, le 25 avril, même si "après, il y a la marche, il y a la course et il y a les changements de direction, donc on verra semaine après semaine comment évolue la douleur."



Cela reste une bonne nouvelle pour le LOSC et celui qui est devenu le transfert le plus cher de son histoire l’été dernier (27 millions d'euros). Débarqué de la Gantoise avec une réputation de buteur prolifique, David était resté muet lors de ses 13 premiers matchs, avant de finir par ouvrir son compteur. Il compte désormais dix réalisations en Ligue 1, dont huit depuis la mi-janvier. Autant dire que ce retour plus rapide que prévu ne fera pas de mal aux Lillois dans la course au titre…