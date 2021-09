Lille : Gourvennec salue la dynamique de Lens avant le derby du Nord

"Ils ont fait un très beau début de saison"



Le dernier derby du Nord remporté par Lens en Ligue 1 remonte à la saison 2005-2006 (4-2), mais Jocelyn Gourvennec, lui, est persuadé que Lens proposera une belle opposition à son LOSC, samedi pour le compte de la 6ème journée du Championnat de France (17 heures). Ce vendredi en conférence de presse, le coach des Dogues a notamment effectué une mise au point sur l'état physique de son groupe, trois jours après le match nul face à Wolfsbourg en Ligue des Champions (0-0). Il a confirmé les forfaits de Renato Sanches (genou) et Jonathan Bamba (cuisse), mais pourra compter sur le retour de Timothy Weah.Par rapport à la dernière sortie en Ligue 1 des champions de France, et le revers concédé à Lorient (2-1), Gourvennec a vu du mieux lors du match européen. "Il a manqué un peu de justesse dans le jeu, on aurait pu faire mieux, mais la réaction a été excellente. Il faut le cultiver, c'est une question de mentalité", a-t-il assuré. Toutefois, face à Lens, ce ne sera pas aisé alors que l'équipe dirigée par Franck Haise est cinquième de Ligue 1 et invaincue depuis le début de la saison.(de la saison dernière)Je connais bien Franck Haise, depuis très longtemps. Ils ont fait une très belle saison pour un promu", a estimé le coach de Lille.Le LOSC, lui, ne réalise pas un début de saison très enthousiasmant en Ligue 1. Douzième, Lille totalise 1 victoire, 2 nuls et 2 défaites en 5 matchs et aura très certainement à cœur d'afficher un visage conquérant pour cette affiche.