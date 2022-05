Lille - Gourvennec : "Nous voulons montrer notre vrai visage"

Face à "l'équipe du moment", Gourvennec veut du respect

Lille tentera d'afficher son vrai visage face à Monaco. Défait par Troyes le week-end dernier en concédant trois penalties et avec deux expulsions (3-0), le LOSC pointe à la 10ème position en cette fin de saison. Évidemment, ce classement est loin d'être conforme aux ambitions du club, qui ne compte tout de même pas se démobiliser, comme l'a expliqué Jocelyn Gourvennec, ce jeudi en conférence de presse avant la réception de l'AS Monaco (vendredi, 21 heures). "Pour beaucoup, les joueurs ont été champions il y a moins d'un an., a indiqué le coach des Dogues, dans des propos retranscrits par But LOSC.Avant cette opposition contre l' "équipe du moment" (Monaco surfe sur une série de 7 victoires consécutives en Ligue 1, ndlr), le natif de Brest a émis son souhait de respecter "le club, notre public". Alors qu'il devra trouver un discours afin de remobiliser son groupe, Gourvennec a fixé l'objectif d'ici le terme de cet exercice 2021-2022.Il y a eu beaucoup de scepticisme et de pessimisme toute la saison, en championnat comme en Ligue des Champions. On a toujours réussi à relever la tête", a-t-il rappelé.