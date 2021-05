Lille - Galtier : "Pris par l'enjeu"

"Il faudra faire mieux que le PSG"



Les Dogues ont toujours leur destin en main malgré ce match nul contre l'AS Saint-Etienne 👊

Il faudra gagner à Angers dans une semaine pour une fin en apothéose ⚜#LOSCASSE 0-0 | ⏱ 90'+4 pic.twitter.com/YQYqS1zWxC



— LOSC (@losclive) May 16, 2021

Dans la course au titre, Lille n'a pu faire une bonne affaire, étant contraint au partage des points face à un Saint-Étienne accrocheur dimanche soir lors de la 37ème journée de Ligue 1 (0-0) pendant que le PSG s'imposait facilement face à Reims (4-0). En conséquence, un point sépare les deux équipes avant la dernière journée, prévue dimanche prochain. Christophe Galtier n'a pas manqué de mettre en exergue la tension présente au sein de son effectif, avec les erreurs techniques observées face aux Verts.En conférence de presse d'après-match, le coach des Dogues est apparu plutôt conscient de l'état émotionnel global du groupe et a affirmé son désir de ne rien lâcher afin de possiblement obtenir le titre de champion de France, qui serait le premier depuis 2011 pour Lille. "On a fait une très mauvaise entame de match, notamment les 25 premières minutes.Au fil du match, ça commençait à s’équilibrer. Nous n’avons pas fait le match qu’on attendait. Il faudra mieux maîtriser notre sujet sur le dernier match", a-t-il avoué sans détour.Avant l'ultime rencontre de Ligue 1 cette saison, sur la pelouse d'Angers dimanche prochain, le natif de Marseille a fixé le chemin pour connaître une immense joie, n'oubliant pas de préciser que son équipe était très performante hors de ses bases (première équipe à l'extérieur, la troisième à domicile, ndlr). "Notre parcours dans ce championnat s’est énormément fait à l’extérieur (43 points en 18 matches, ndlr)., a clamé Galtier.