Lille : Galtier ne ressent "aucune" pression

Vainqueur à Lyon au terme d'un improbable retournement de match, dimanche dernier sur la pelouse du Groupama Stadium (2-3 après avoir été mené 2-0), le LOSC continuera son chemin vers un possible titre de champion de France, samedi en recevant l'OGC Nice lors de la 35ème journée de Ligue 1 (21 heures). À quatre rencontres de la fin de cette saison, Christophe Galiter s'est exprimé en conférence de presse, tentant de diluer la pression sur son groupe qui, selon lui, n'existe pas.



"Comme un chien quand il a un os dans la bouche"



"Ce n’est pas le plus dur qui commence, ça l’est depuis le début. Ce qui nous arrive, ce n’est que du bonheur. On joue samedi à 21 heures, on va tout mettre en œuvre pour l’emporter. Mais après, il y aura les résultats des uns et des autres et il n’y a aucune pression, ni chez mes joueurs, ni chez moi. On est maîtres de notre destin", a confié le natif de Marseille. Leader de Ligue 1 avec une unité d'avance sur le PSG, deux sur Monaco et six sur Lyon qui paraît désormais assez à l'écart, Lille doit surtout s’évertuer à ne rien lâcher selon Galtier.





Ainsi, afin de possiblement être de nouveau sacré champion de France, dix ans après son dernier titre, le club nordiste devra faire preuve d'une résilience totale. "On est devant, les joueurs tiennent quelque chose et ils doivent tout faire pour ne pas qu'on leur prenne. Comme un chien, quand il a un os dans la bouche et cela correspond bien aux Dogues dans cette cour. Ils l'ont, personne ne doit venir leur enlever. Ils doivent avoir ça en tête."