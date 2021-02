Lille - Galtier : "L'Ajax c'est jeudi, c'est loin"

Eredivisie. "Il me semble que les joueurs n'ont pas la tête à la Coupe d'Europe pour une simple et bonne raison : aujourd'hui, nous sommes premiers. On n'est pas dans une gestion de temps de jeu, ni de donner la priorité à une compétition. Si on était en milieu de tableau, évidemment qu'il y aurait peut-être une autre réflexion de la part des joueurs.. De ce que j'observe, les joueurs sont très focus sur le match de Championnat", a justifié Galtier, qui a aussi eu une pensée pour Neymar, blessé et forfait face au Barça : "Non, je ne me réjouis jamais de la blessure d'un joueur, encore plus dans un club qui va jouer une compétition européenne", a glissé le coach du LOSC, à la lutte pour le titre avec le PSG.