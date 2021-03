Lille : Galtier juge Monaco supérieur au LOSC, au PSG et à l'OL

"Pas d'obsession de devenir un jour entraîneur de l'OM"

Le LOSC est toujours leader de Ligue 1 en dépit du nul concédé dimanche face à Strasbourg (1-1) . Possédant deux points de plus que le PSG, 3 d'avance sur l'OL et 4 sur l'AS Monaco, l'équipe dirigée par Christophe Galtier va défier l'OM, mercredi soir pour le compte de la 28ème journée de Ligue 1 (21 heures). Le technicien n'a pas caché qu'il voulait voir ses joueurs dans un état d'esprit positif, alors que le stress pourrait se faire de plus en plus grand, dans cette lutte pour le titre de champion de France. "Je leur ai beaucoup parlé lundi, entre 25 et 30 minutes, et c'est beaucoup ça., a-t-il dévoile à la presse, ce mardi.Le natif de Marseille a estimé que ce ne serait pas un "désastre" si d'aventure Lille ne devait pas être champion. Il a aussi loué la qualité de l'AS Monaco, plaçant l'équipe dirigée par Niko Kovac comme la plus en forme dans les quatre premières., a-t-il clamé.Observateur attentif de l'OM, son futur opposant, Galtier a une nouvelle fois évoqué son attachement pour la ville, précisant qu'il n'était pas forcément mû par le désir de diriger le club phocéen. "Marseille, c'est un ensemble, une vie familiale et sociale.. J'aime vivre à Marseille et à Cassis. J'aime aller au Vélodrome", a glissé le coach des Dogues, natif de Marseille.