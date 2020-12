Lille : Galtier évoque la future vente du club

"On sera toujours dans notre modèle de jeu", affirme Galtier



Si Lille est dans une bonne forme sur le plan purement sportif, comme en témoigne sa place de leader du championnat de France, la suite pourrait être différente, alors que le club va être vendu prochainement . Au micro de Téléfoot, avant la rencontre entre Dijon et le LOSC, Christophe Galtier a confirmé qu'il avait été mis au courant. "a-t-il affirmé.Au sujet d'une éventuelle inquiétude, le technicien s'est montré plutôt confiant pour l'avenir. "Il ne faut pas être inquiets, on a un effectif de qualité, des joueurs déterminés, avec une grande motivation. On sera toujours dans notre modèle de jeu, il faudra être performants sur le terrain, et ce qui se passera après au niveau de la présidence, cela se passera avec les personnes concernées." Après la rencontre face à Dijon, ce mercredi, c'est un véritable choc qui attendra l'effectif dirigé par Christophe Galtier, car c'est face au PSG de Thomas Tuchel qu'il faudra se mesurer, dimanche soir pour le compte de la 16ème journée de Ligue 1. Un match que Neymar, touché face à l'OL dimanche, pourrait disputer