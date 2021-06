Lille : Galtier est le "premier choix" de Létang

Christophe Galtier a estimé qu'il était temps pour lui de quitter le LOSC après un cycle de quatre ans et un titre de champion de France dans la valise. Toutefois, alors que les rumeurs affluent au sujet de son futur club, le président Olivier Létang a pris la parole lors d'un entretien accordé à RMC Sport, expliquant son souhait. Intronisé dans son rôle en décembre dernier, l'ancien dirigeant de Rennes a ainsi commenté : "Aujourd’hui et sauf évolution, notre entraineur sous contrat est Christophe Galtier. J’ai bien reçu son message exprimant son souhait de changer et je le comprends, même si mon souhait est qu’il reste. Avant de m’exprimer sur l’avenir, j’attends qu’un club me contacte pour officialiser son souhait de recruter Christophe."

"Il lui reste un an de contrat"



Sans vouloir bloquer Galtier à Lille vu le souhait du natif de Marseille de partir pour tenter un nouveau challenge, Létang a indiqué son objectif de faire respecter l'intérêt du club. "Il lui reste un an de contrat. Je défendrai les intérêts du LOSC et de toute sa communauté, comme je le ferais dans le cadre du transfert d’un joueur clé", a affirmé le président, qui a évoqué avoir de nombreuses pistes afin d'anticiper un possible départ de Galtier, mais a aussi précisé que "Christophe reste notre premier choix."