Lille - Galtier : "Des similitudes entre Monaco et nous"

"Je crois Renato"

Dimanche, Lille se déplacera sur la pelouse de l'AS Monaco pour le compte de la 29ème journée de Ligue 1 (17h05). Avant cette affiche entre le leader du championnat de France et le quatrième, Christophe Galtier a tenu une conférence de presse, ce vendredi. Et le coach des Dogues a reconnu que les deux formations se ressemblaient sur certains aspects.. Elle a une qualité et un potentiel offensifs supérieurs. Elle est un peu comme nous, elle a un bon banc... Quand on a sur le banc Golovine, qui entre en cours de match, Jovetic et Fabregas, ou le jeune Diatta qui les a rejoints récemment aussi. Sur le plan offensif, la qualité des entrants, et l'expérience des joueurs... Et puis leur entraîneur a fait du très bon travail, il gère très bien l'effectif", a-t-il assuré.En outre, il a également évoqué l'affaire de racisme autour de Renato Sanches , qui s'est plaint d’insultes possiblement subies sur la pelouse du Gazélec d'Ajaccio. "S'il y a des propos racistes que les gens entendent, je suis pour qu'on arrête le match. Si Renato a fait cette déclaration c'est qu'il a entendu (les insultes, ndlr). Moi je n'ai rien entendu, les membres du staff non plus. Et je suppose que l'arbitre n'a rien entendu., a commenté Galtier.