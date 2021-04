Lille : Galtier avoue un manque de légitimité pour le titre

Pas les mêmes moyens, moins d'expérience et de vécu pour le LOSC



L'affiche qui se disputera dimanche soir au Groupama Stadium entre Lyon et Lille (21 heures) ne manque pas de piquant. Les deux formations étant séparées par seulement trois points en faveur du club nordiste, leader de Ligue 1 avec une unité de plus que le PSG.Alors, à quatre journées de la fin de ce championnat version 2020-2021, et face à un classement qui se resserre à mesure que Lille grille les jokers, comme par exemple face à Montpellier vendredi dernier (1-1), la question d'un manque de légitimité dans la course au titre a été posée à Christophe Galtier, en conférence de presse.. Surtout ils ont plus de vécu et d’expérience pour arriver dans le sprint final", a avoué l'entraîneur des Dogues.Le PSG, en déplacement à Metz samedi (17 heures) et l'AS Monaco, qui ira à Angers dimanche (17 heures) pourraient faire peser une grosse pression sur les épaules de Lille en cas de résultats positifs. "La réalité c’est qu’il y a très peu d’écart et, d’une journée à l’autre, on peut être premier ou quatrième. On sera peut-être quatrième dimanche soir à 23h", a supposé Galtier. Pour autant, le natif de Marseille a hâte d'en découdre avec l'OL, club auquel il a souvent été associé par ailleurs. "Lyon va tout faire pour nous battre, ils vont nous mettre sous pression, Ils voudront avancer sur l’adversaire, nous étouffer. On a fait des matches comme ça cette saison, en L1, en Europa League.