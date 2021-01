Lille : Galtier aspire à retrouver de la fluidité dans le jeu

💬 "Le @StadeDeReims ? Une équipe très difficile à jouer"



"Armand n'est pas là pour travailler sur le recrutement"

Revenu de son déplacement à Nîmes par un succès, le week-end dernier en Ligue 1 (0-1), Lille espère entamer une série, et devra se mesurer à Reims, dimanche dans le cadre de la 20ème journée de Ligue 1 (17 heures). Sur le terrain, le LOSC a affiché une certaine irrégularité dans ses prestations, tout du moins au yeux de son entraîneur, Christophe Galtier, l'entraîneur des Dogues. L'objectif contre le club champenois, en plus de la victoire, sera de renouer avec des sensations positives."Nous avons trois semaines durant lesquelles nous ne jouerons qu’un match par week-end, ce qui nous permet de de travailler nos fondamentaux dans les domaines techniques, tactiques, mentaux… Nous sommes repartis sur un cycle normal.Il était très insuffisant, à la fois dans notre jeu positionnel, dans nos relations techniques et aussi sur l’aspect mental, sur les efforts à fournir les uns avec les autres", a-t-il estimé en conférence de presse.Ne négligeant pas la qualité de son futur opposant, il a reconnu savoir à quoi s'attendre face à Reims, quatorzième de Ligue 1, mais restant sur une série de cinq matchs consécutifs sans revers, jusqu'ici.Ils ont aussi l’un des meilleurs buteurs du championnat à la pointe de l’attaque", a-t-il analysé, faisant référence à la présence de Boulaye Dia et ses 12 réalisations.Enfin, il a donné son avis sur l'incorporation de Sylvain Armand au poste de coordinateur sportif du LOSC. "De par son parcours de joueur, Sylvain a une grande carrière et a découvert ce poste à Rennes. Notre échange a été très intéressant et je sais qu’il est une bonne personne. À nous de l’intégrer rapidement dans notre fonctionnement afin qu’il puisse être une valeur ajoutée à l’organisation., a-t-il indiqué.