La déception était grande chez les joueurs lillois, quelques minutes après le coup de sifflet final du match qui les a opposé samedi aux Girondins de Bordeaux (0-0, 30eme journée de Ligue 1). Incapables de marquer et donc de l'emporter, face à une lanterne rouge du championnat réduite à dix dès la 35eme minute de jeu, les hommes de Jocelyn Gourvennec se sont dit leurs quatre vérités.



C'est en tout cas ce qu'a confirmé José Fonte au moment de passer par la zone mixte, juste avant de quitter le stade Pierre-Mauroy. "C'est un peu chaud, a concédé le capitaine lillois. C'est normal quand tu ne gagnes pas un match que tu es obligé de gagner. C'est une situation normale de tension parce que tout le monde veut gagner et ça, c'était un match qu'on devait remporter."

Parler pour s'améliorer

Pour autant, le Portugais ne veut pas dramatiser l'épisode. "On parle toujours pour s'améliorer. Demain (dimanche) matin on va encore parler pour voir ce qu'on peut faire mieux." Sixième provisoire, Lille devra faire mieux dans une semaine sur la pelouse d'Angers s'il veut continuer à croire à l'Europe.