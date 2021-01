Lille Fonte : "Je ne suis pas Gerard Piqué"

Arrivé au LOSC en 2018, et devenu depuis le capitaine de l'équipe dirigée par Christophe Galtier, José Fonte ne cesse d’impressionner. Au sein de la seconde meilleure défense de Ligue 1 - derrière le PSG avec 12 buts encaissés - le joueur de 37 ans a dû faire évoluer son jeu. Ce qui a été loin d'être aisé. Dans les colonnes de France Football, il a détaillé l'exigence de son entraîneur : "Pour être honnête, ce que réclame Christophe Galtier à un défenseur central dans la construction du jeu m'a un peu bousculé. En 2018, à mon arrivée à Lille, j'ai eu besoin de m'adapter car je sortais de onze saisons en Angleterre. À Crystal Palace, mon entraîneur me promettait cinq livres sterling à chaque fois que je dégageais le ballon loin devant."

"Le football actuel est fait pour les super athlètes"

Devant les convictions de Galtier, Fonte a eu des difficultés lors de ses premiers matchs. "J'ai voulu me prouver que j'avais cette capacité à donner des bons ballons vers l'avant. Maintenant, dès que j'en ai l'opportunité, je me lance. À mon arrivée, les attaquants dont Nicolas Pépé me réclamaient ce type de passes. Je leur répondais : 'Oh les gars ! Je ne suis pas Gerard Piqué !'" Celui loué pour son hygiène de vie irréprochable a livré sa vision sur la nécessité de faire très attention à son corps, jusqu’à l’obsession : "Le football actuel est fait pour les super athlètes. Celui qui dort, boit et mange mal subit des blessures musculaires à répétition. Comme ma famille réside à Londres, je vis seul à Lille. Ce n'est pas facile mais ça me donne l'opportunité de me concentrer à 100% sur mon métier. Si j'avais les enfants à la maison, je ne resterais pas jusqu'à 16 heures au centre d'entraînement pour un massage. Je dormirais moins bien", a commenté le natif de Penafiel.