Il s'est imposé cette saison comme le titulaire indiscutable au poste de latéral gauche du LOSC. A 27 ans, Reinildo Mandava fait l'unanimité, au point d'avoir fait partie des onze nommés pour le Prix Marc-Vivien Foé du meilleur joueur africain de Ligue 1. Si l'international mozambicain ne décrochera pas la récompense remise par RFI et France 24, ses coéquipiers ne tarissent pas d'éloges au sujet de l'ancien du Benfica, à l'image du défenseur José Fonte, qui revient sur son évolution, depuis son arrivée chez les Dogues à l'été 2019.



« Le problème, c’était seulement la confiance. À partir du moment où il a senti la confiance du staff, des collègues, on a commencé à voir le changement, et son niveau a grimpé », raconte le capitaine à L'Equipe. Et le Portugais d'encenser son coéquipier. « Pour moi, aujourd’hui, c’est le meilleur de la Ligue 1 à son poste. C’est une machine. » Apparu à 25 reprise en Ligue 1 cette saison, Reinildo enchaîne en tout cas les grands matchs à un poste de latéral gauche qui était encore la faiblesse du LOSC en début d'exercice.