Lille : Fonte est ouvert à la discussion pour son avenir

Face à Dijon, Lille voudra enchaîner



Pilier du LOSC de Christophe Galtier, José Fonte impressionne cette saison. Au sein d'une défense particulièrement efficiente - la deuxième meilleure du championnat après le PSG, avec 15 buts encaissés en 21 matchs - le capitaine du club nordiste est une figure respectée. Alors que son contrat s'achèvera en juin 2021, le joueur âgé de 37 ans a parlé de son avenir, lors d'un entretien accordé à Téléfoot la chaîne. "Je suis ouvert à tout. Je me sens bien, je suis content d'être ici. Je crois que les supporters apprécient ce que je fais., a-t-il expliqué.Début janvier, dans un entretien accordé à France Football, il avait expliqué son obsession pour son corps, faisant preuve d'une hygiène de vie irréprochable. "Le football actuel est fait pour les super athlètes. Celui qui dort, boit et mange mal subit des blessures musculaires à répétition. Comme ma famille réside à Londres, je vis seul à Lille. Ce n'est pas facile mais ça me donne l'opportunité de me concentrer à 100% sur mon métier. Si j'avais les enfants à la maison, je ne resterais pas jusqu'à 16 heures au centre d'entraînement pour un massage. Je dormirais moins bien", avait-il indiqué.Vainqueur sur la pelouse de Rennes lors de sa dernière rencontre (0-1), le LOSC va tenter de continuer de suivre le rythme du PSG, qui possède le même nombre de points (45) mais bénéficie d'une différence buts plus importante (+37 contre + 21). Dimanche, dans l'optique de la 22ème journée du Championnat de France de Ligue 1, Lille affrontera Dijon, dix-huitième du classement et défait à la 96ème minute par Lorient, mercredi soir.