Lille - Fonseca : "Le genre de match dont les supporters ont besoin"

Du grand spectacle et un scénario fou. Dimanche soir, l'opposition entre Lille et l'AS Monaco a conclu de très belle manière la 12ème journée du championnat de France (4-3). Forcément, Paulo Fonseca ne pouvait qu'être satisfait, lui qui n'a eu de cesse de rabâcher son envie de jouer avec ses principes depuis sa prise de fonction sur le banc du club nordiste, l'été dernier. "C'était un match incroyable, avec beaucoup de spectacle. C'est le genre de match dont les supporters ont besoin. Je pense qu'on mérite de gagner, on a très bien joué. Même quand on a encaissé les buts, j'ai senti que l'équipe avait beaucoup d'ambition dans le jeu", a-t-il valorisé en conférence de presse, se disant "très fier" de la personnalité démontrée par ses joueurs.

Clement : "Je ne prends du plaisir que si on gagne"

Tandis que ce succès a permis au LOSC de ravir la 6ème place de Ligue 1 à Monaco, Philippe Clément n'affichait pas la même analyse que celle livrée par son homologue. Saluant toutefois la volonté commune des deux équipes de "jouer vraiment au football", le technicien belge a déploré la défaite de son groupe. "Je ne prends du plaisir que si on gagne, je n'aime pas un match spectaculaire quand on perd ! Nous étions tout près de gagner le match", a-t-il observé. Soulignant les marges de progression dans "les duels à un contre un, en défense et au milieu", il a exhorté ses joueurs à rebondir dès jeudi sur le terrain de Ferencváros en Ligue Europa. Monaco recevra Angers lors de la prochaine journée, dimanche à 15 heures, et le LOSC aura droit à une nouvelle affiche, sur la pelouse du Groupama Stadium, contre l'OL quelques heures plus tard (20h45).