Lille, et si le meilleur était à venir ?

Avec une série en cours de cinq victoires consécutives, le LOSC s'est affirmé comme l'équipe en forme du moment et s'est imposé comme le leader de la Ligue 1. Ce dimanche, c'est avec l'ambition de retrouver la tête du championnat de France que Lille se rend à Nantes. Les Nordistes ont l'occasion de répondre à l'OL mais aussi de monter en puissance. S'ils sont en tête de la Ligue 1, ils semblent avoir les ressources pour faire encore mieux dans les semaines à venir. Dans le jeu, les hommes de Christophe Galtier n'ont pas toujours été souverains mais ils ont enchaîné les victoires. Gagner des matchs sans forcément briller est l’apanage des grands qui peuvent prétendre au titre. Lille en fait partie.

En 2021, les Dogues se sont imposés sur la plus petite des marges contre Rennes et Dijon et ils ont remonté un déficit d'un but pour venir à bout de Reims. Ces succès étriqués ont permis aux coéquipiers de Jonathan Ikoné de capitaliser en ne perdant que deux fois cette saison. Surtout, ils n'ont plus enchaîné plusieurs matchs consécutifs sans s'imposer depuis début novembre.

Le LOSC ne manque pas de ressources

Cette série de bons résultats s'étire et c'est prometteur pour la suite. Pour continuer sur cette lancée, l'équipe nordiste peut compter sur son organisation et sa profondeur de banc. Il y a de la qualité et une multitude de solutions à chaque ligne. C'est particulièrement vrai en attaque où même avec un duo Yazici-Weah inédit, le LOSC a largement battu Bordeaux (0-3) en milieu de semaine. Avec une infirmerie qui se vide, Renato Sanches est notamment revenu dans le onze après trois mois d'absence, Christophe Galtier va pouvoir compter sur toutes les forces vives de son équipe. Une bonne nouvelle pour lui d'autant plus qu'avec la montée en puissance de Jonathan David, il commence à pouvoir exploiter tout le potentiel de son équipe. Le Canadien a marqué lors de trois des quatre dernières journées et pourrait être le facteur X du sprint final.

A l'heure actuelle, tous les voyants sont au vert du côté du Stade Pierre Mauroy mais c'est lors des déplacements décisifs à Paris (31eme journée) et Lyon (34eme journée) que la différence pourrait se faire. En attendant, le LOSC peut espérer étirer sa série de victoires pour engranger le maximum de points avant ces chocs au sommet. C'est comme ça que Lille affirmera un peu plus sa domination sur la Ligue 1 et son statut de favori au titre.