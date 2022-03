Lille : Djalo, homme à tout faire plein d'avenir

Privé de Sven Botman, victime d'une lésion au muscle fessier mercredi pour la défaite contre les champions d'Europe (2-1), le Losc doit recomposer son arrière-garde. Et Djalo va retrouver son poste préféré. Car depuis le début de saison, le Portugais enchaîne les missions dépannages: 10 titularisations dans l’axe lorsque Botman était blessé au quadriceps à l'automne, 8 à droite et 7 à gauche, poste où il s'est installé depuis le départ de Reinildo au mercato de janvier, à l'Atlético Madrid.

"Cette année, j'ai beaucoup évolué comme latéral droit ou gauche. Évidemment que je me sens mieux en défense centrale, mais je suis toujours prêt à jouer", avait confié l'intéressé le mois dernier. "Il n'y a pas de différence, j'ai parfois quelques difficultés mais je joue comme quand je suis dans l'axe", complétait-il en français, langue qu'il maîtrise de mieux en mieux. Lors de son arrivée dans le Nord en provenance de l'AC Milan, à l'été 2019, le Portugais était un pur défenseur central. Droitier, il était considéré comme le futur remplaçant de son compatriote José Fonte.

Mais le capitaine lillois, désormais âgé de 38 ans, est toujours performant et son hygiène de vie irréprochable lui permet de faire partie des quelques joueurs européens n'ayant manqué aucune minute cette saison. Avec Botman, il forme une charnière inamovible qui fait partie des rares rayons de soleil des Dogues. Pour jouer, Djalo a dû accepter d'être délocalisé.

Un futur en charnière

"Il a beaucoup d'expérience malgré son jeune âge et s'affirme encore plus cette année", souligne son entraîneur, Jocelyn Gourvennec. "Il a répondu de manière admirable quand Sven était absent pendant huit semaines, en faisant des matchs très propres et il a cette polyvalence qui permet de le faire jouer un peu partout. Il faut qu'il la conserve même si, à terme, il est évident qu'il jouera dans l'axe". Ce moment approche. En fin de contrat, Fonte n'est pas assuré de rester dans le Nord. Et le futur départ de Botman, courtisé par Newcastle et l'AC Milan depuis de longs mois, est un secret de polichinelle. A seulement 21 ans, Tiago Djalo semble prêt pour assurer la relève. Grand (1,90m), doté d'un bon pied qui lui a notamment permis d'être passeur décisif sur une longue ouverture pour Jonathan David à Monaco en novembre, il est excellent au duel.

"Il est quasiment impossible à passer en un contre un, c'est une qualité forte et il doit prendre encore plus conscience de ce gros point fort. Il est rapide, puissant et possède une bonne lecture du jeu", loue son coach, avant de pointer un axe d'amélioration. "Il doit s'organiser un peu plus vite pour être plus à l'aise à la relance, il prend parfois trop de temps", prévient Gourvennec. Déçu de voir son joueur appelé uniquement avec les Espoirs, Jocelyn Gourvennec est convaincu qu'il finira par être avec les A portugais "parce qu'il travaille et possède une très bonne mentalité". Et une très bonne adaptabilité.