Lille : David a "dans un coin de la tête" l'objectif de finir meilleur buteur de L1

Pour Jonathan David, tout va bien. Lors des 4 derniers matchs du LOSC, l'attaquant a trouvé le chemin des filets adverses à 5 reprises, notamment lors du derby remporté face à Lens (1-0) et avec un doublé à Strasbourg (0-3). Au sein de la formation entraînée par Paulo Fonseca, il s'est rapidement montré indispensable depuis l'entame de l'exercice 2022-2023. Et si les joueurs performants devant le but ne manquent pas en Ligue 1, c'est lui qui se montre le plus efficace avec déjà 9 buts en 11 matchs, possédant le même total que Neymar.

La barre des 20 buts franchie par David cette saison ?

Ce rang de co-meilleur buteur, devant notamment Kylian Mbappé ou encore Terem Moffi (8 réalisations en 10 matchs), le Canadien a l'intention de l'améliorer d'ici le terme de la saison. Sondé lors de l'émission L'Equipe de Greg, il a mis en avant cette ambition, conscient que les présences combinées de Rémy Cabella, Adam Ounas ou encore Jonathan Bamba pourraient faciliter une éventuelle réalisation de cet objectif. "Personnellement, je n'ai pas pour objectif de finir premier mais, comme tout attaquant, c'est dans un coin de ma tête. À la vue de la qualité des joueurs qui sont derrière moi, il est possible, cette année, que je passe la barre des vingt buts. Je commence à avoir plusieurs opportunités par match, à moi de terminer les actions", a clarifié le natif de Brooklyn, qui avait marqué 15 fois la saison passée sur le plan national. Dimanche, Lille recevra l'AS Monaco en clôture de la 12ème journée du championnat de France de Ligue 1 (20h45).

Précédent 5 entraîneurs de Ligue 1 parmi les 50 meilleurs du Lire Suivant