Lille : Cette fois, un secteur offensif préservé

Alors que les années Gérard Lopez ont été marquées par un projet basé sur le trading à Lille, les éléments offensifs du club ont souvent dû changer chaque été. Ainsi, après les belles ventes de Nicolas Pépé (pour 80 millions d'euros à Arsenal) et Rafael Leao (pour environ 30 millions d'euros à l'AC Milan) en 2019-20, puis celle de Victor Osimhen (pour 70 millions d'euros à Naples) en 2020-21, les champions de France en titre ont pour le moment passé un été plutôt calme à ce niveau là. En effet, Luiz Araujo (environ 11 millions d'euros à Atlanta) est le seul à être parti.

Luiz Araujo, seul départ ?



Arrivé en 2017 dans le Nord, l'ailier brésilien n'a jamais vraiment réussi à se faire une place de titulaire chez les Dogues et a donc rejoint la Major League Soccer cet été. Un départ que Jocelyn Gourvennec devrait pouvoir aisément compenser, lui qui dispose notamment de Jonathan Bamba, Timothy Weah, Yusuf Yazici, Jonathan Ikoné et Isaac Lihadji pour jouer sur les ailes. Si certains de ses éléments sont convoités, ce secteur ne devrait pas connaître une véritable révolution d'ici le 31 août et la fin du mercato d'été.

David et Yilmaz partis pour rester

Devant, le duo Jonathan David et Burak Yilmaz est lui aussi pour le moment là. Recruté l'été dernier pour 27 millions d'euros, le buteur canadien sort d'une saison inégale et va sans doute continuer son aventure à Lille pour confirmer au plus haut niveau, avec notamment la Ligue des Champions à disputer. Du côté du Turc, véritable révélation de la saison dernière, si Christophe Galtier aurait voulu le récupérer à Nice, d'après L'Equipe, ce dernier ne devrait pas plus bouger et continuer d'être une des principales menaces offensives des Lillois. De ce fait, offensivement, les champions de France devrait conserver une bonne partie de leurs éléments pour le plus grand bonheur de Gourvennec.