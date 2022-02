Lille : Bodmer compare Ben Arfa à Messi

Ben Arfa "voit des choses que l'on ne voit pas", comme Messi



Lors de la lourde défaite de Lille face au PSG, dimanche soir en clôture de la 23ème journée de Ligue 1 (1-5) Hatem Ben Arfa a brièvement attiré la lumière sur lui. Au duel avec Kylian Mbappé et Angel Di Maria, l'ancien élément du club de la capitale a su démontrer sa capacité technique en se jouant du second avant de servir d'une passe décisive Sven Botman, auteur de l'égalisation des Dogues. Partenaire de Ben Arfa à Lyon (2007-2008) puis Nice (2015-2016) Mathieu Bodmer s'est confié à RMC Sport sur les particularités du joueur de 34 ans, qui selon lui doit être considéré comme un "artiste"., a-t-il expliqué ce lundi lors de l'émission Rothen s'enflamme.Tantôt génial, tantôt trop irrégulier, Ben Arfa est un cas spécial., a jugé Bodmer, qui a continué : "Je pense qu’il peint bien, il lit beaucoup, il joue aux échecs et c’est quelqu’un de très intelligent malgré ce que tout le monde pense. Pour avoir fait beaucoup de discussions avec lui pendant des heures, j’en ai la certitude. Mais il faut le prendre dans le bon sens."Aux yeux du natif d’Évreux, Ben Arfa, venu à Lille "" (conférence de presse) partage la même vision que celle de Lionel Messi, buteur face au LOSC et doté d'une créativité technique qui s'est manifestée très rarement depuis son arrivée au PSG, en août dernier.nuançant : "évidemment Messi a une carrière complètement différente de celle d’Hatem et à un autre niveau. Mais je parle sur le style de joueur. Hatem, cela fait huit mois qu’il n’a pas joué mais quand il prend le ballon il dribble qui il veut et quand il veut. C’est un des seuls joueurs avec lesquels j’ai joué qui va pouvoir dire: 'Je vais te faire gagner le match parce que j’ai envie de gagner.' Il peut prendre le ballon et mettre deux ou trois buts", a analysé Bodmer.