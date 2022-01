Lille : Ben Arfa déjà dans le groupe pour Brest

Concernant l'effectif à ma disposition, il est au complet. Les recrues sont là également. Edon

(

Zhegrova, autre recrue, ndlr)

et Hatem vont bien et se sont entraînés normalement. Hatem sera bien dans le groupe demain."

"Hatem est un joueur spécial"

Hatem est un joueur spécial. Il a l'expérience de cette situation. Sur le plan musculaire, il est bien. Il est apte, il se sent bien. Il sera donc avec le groupe. Sur la durée d'un match, ce sera peut-être plus dur pour l'instant parce qu'il faut qu'il se remplisse sur le plan athlétique et cardio, mais s'il n'avait pas été apte, on ne l'aurait pas pris", a argumenté Gourvennec, alors que Ben Arfa n'a plus joué depuis mai dernier.



est une très bonne équipe. Ils ont fait une grosse série après leur nul face à nous. C'est une équipe avec de la qualité, avec de l'expérience. Il faudra qu'on soit bien organisés", a analysé le coach de Lille.

Les premiers pas d'Hatem Ben Arfa sous le maillot du LOSC pourraient-ils se faire dès ce samedi à Brest ? Une chose est certaine, le joueur âgé de 34 ans, nouvel élément des champions de France depuis mercredi, sera bien présent dans le groupe pour la rencontre de la 22ème journée de Ligue 1 (17 heures). Son entraîneur, Jocelyn Gourvennec, l'a affirmé ce vendredi en conférence de presse. "Concernant l'ancien élément de l'OL ou de l'OM, le technicien des Dogues a souligné sa singularité.Victorieux de Lorient mercredi en match en retard (3-1), Lille est remonté à la huitième place du classement de Ligue 1, à 5 unités du podium. Avant ce déplacement à Brest, qui reste sur deux défaites consécutives face à Nice (0-3) et au PSG (2-0), Gourvennec a mis en exergue certaines caractéristiques de la formation entraînée par Michel Der Zakarian. "Brest