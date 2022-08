Lille : Bayo de retour pour la réception de Nice

Lille retrouve Mohamed Bayo. L'attaquant, arrivé cet été au LOSC, avait pour rappel été écarté du groupe à la veille de la rencontre face au PSG le 21 août dernier (1-7) en raison d'une sortie nocturne dans un bar du Vieux-Lille. Durant sa mise à l'écart, il a dû s'entraîner avec la réserve et a également écopé d'une sanction financière. "C'est un manque de respect vis à vis du club, vis à vis de ses partenaires, du staff technique et de nos supporters. La décision a été prise très rapidement", avait notamment commenté le président Olivier Létang, au micro de Prime Video.

Bayo a présenté ses excuses au groupe

Ce mardi, Paulo Fonseca a confirmé son retour dans le groupe pour la réception de Nice, mercredi soir en Ligue 1. "Nous avons décidé qu'il était temps qu'il revienne. Il s'est excusé auprès du groupe. Il travaille bien et sera prêt pour le match demain", a-t-il indiqué en conférence de presse. En plus du match face au PSG, Bayo - qui n'a pas ouvert son compteur buts cette saison - n'aura donc manqué que le déplacement victorieux à Ajaccio (1-3) sous le maillot des Dogues. Touché à la cuisse et absent lors des 2 dernières rencontres, Rémy Cabella ne sera pas là, mais un retour semble proche. "Il est presque prêt, je pense qu'il le sera pour le prochain match à Montpellier (dimanche, ndlr), a confié Fonseca.