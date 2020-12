Thomas Tuchel (entraîneur du PSG, La Chaîne Téléfoot) : "Vous connaissez bien mon avis : on va tuer les joueurs ! On joue à 21 heures, on manque de rythme pour manger, on manque de rythme pour dormir, on manque de rythme pour récupérer. Continuez comme ça... Il nous manque Neymar, Mbappé (entré en jeu en fin de match, à la 77e minute ndlr), Juan Bernat, Mauro Icardi. Quand le premier joue contre le deuxième, vous voulez voir ces joueurs-là non ?"

Marquinhos (défenseur du PSG, La Chaîne Téléfoot) : "Celui-là était incroyable, malheureusement il y a la blessure derrière. Mais il a fait ce qu’il fallait pour l’équipe, lui tout seul contre 3 ou 4 attaquants. Il faut vraiment le remercier parce que s’il n’enlève pas ce ballon, ils allaient vraiment au but".

José Fonte (défenseur de Lille, La Chaîne Téléfoot) : "Quand tu ne peux pas gagner, tu ne perds pas. Offensivement, ce n’était pas nous sur ce match. Peut-être à cause de la fatigue, et Paris a de très bons joueurs et un bon premier rideau défensif. On est un peu déçus de cette performance, mais c’est un point et la première place. Il faut bien récupérer pour Montpellier afin de poursuivre notre série d’invincibilité."