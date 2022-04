Ligue Europa Conférence : Les compositions de Feyenoord - Marseille

Mandanda, le 100 marseillais

A un peu plus d'une heure de la demi-finale aller de la Ligue Europa Conférence entre Feyenoord et l'Olympique de Marseille à De Kuip (21h), les compositions des deux formations sont tombées. Quelques jours après la victoire de la formation de Rotterdam contre Utrecht en Eredivisie (2-1), Arne Slot a procédé à un seul changement avec la titularisation de Guus Til dans l'entrejeu à la place de Bryan Linssen. En revanche, du côté de l'OM, Jorge Sampaoli a changé cinq éléments par rapport à l'équipe qui a débuté dimanche dernier à Reims (0-1), lors de la 34eme journée de Ligue 1. En effet,, alors que Sead Kolasinac, Pape Gueye, Cengiz Ünder, Arkadiusz Milik et Amine Harit vont eux débuter sur le banc, qui aura donc fière allure.Le numéro 10 marseillais devrait occuper le couloir gauche, aux côtés du Congolais dans l'axe et du Sénégalais à droite. Comme attendu,Ce dernier va donc entrer encore un peu plus dans l'histoire du club, son dauphin étant Benoit Cheyrou avec 59 rencontres. A noter, que pour cette rencontre de C4, le propriétaire américain Frank McCourt sera présent dans l'antre néerlandaise, accompagné notamment de Vincent Labrune, l'actuel président de la LFP et ancien président de l'OM de 2011 à 2016.Marciano - Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia - Til, Aursnes, Kokçü - Nelson, Dessers, SinisterraCojocaru (g.), Jansen (g.), Hendriks, Sandler, Hall, Pedersen, Hendrix, Jahanbakhsh, Linssen, WalemarkMandanda - Rongier, Saliba, Caleta-Car, Luan Peres - Guendouzi, Kamara, Gerson - Dieng, Bakambu, PayetLopez (g.) Ngapandouetnbu (g.), Mmadi, Lirola, Kolasinac, Bertelli, Gueye, Harit, Ünder, Benyahia, Milik