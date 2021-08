Ligue Europa Conférence : Genesio ambitieux pour le parcours de Rennes

La première place du groupe devant Tottenham, Genesio y songe

Rennes sait désormais à quoi s'en tenir. Qualifiée pour la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence après avoir su se défaire de Rosenborg lors des barrages de qualification (2-0; 1-3), l'équipe dirigée par Bruno Genesio évoluera dans le groupe G, avec un gros morceau (Tottenham) et deux formations plus abordables sur le papier (le Vitesse Arnhem et le NS Mura). Avant d'affronter Angers, dimanche lors de la 4ème journée de Ligue 1 (15 heures), l'entraîneur du club breton est revenu sur le tirage au sort, avec une certaine ambition."Je suis très content.Vitesse Arnhem est aussi une bonne équipe. Mura, on connaît moins mais on va découvrir. C’est un groupe relevé qui ressemble plus à un groupe de Ligue Europa voire mieux. Tottenham a fait une finale de Ligue des Champions il y a deux ans avec Mauricio Pochettino. Je trouve ça très bien. Le deuxième point important, c’est que les déplacements seront courts. On sait que pour la récupération, c’est beaucoup mieux ainsi. C’est un groupe difficile mais c’est en se confrontant aux meilleurs que l’on progresse. On va voir de quoi on est capables", a-t-il assuré en conférence de presse ce vendredi.Désireux de jauger le niveau de son équipe, l'ancien entraîneur de l'OL s'est même pris à rêver d'une possible première place de groupe. "Il faut être ambitieux sans être présomptueux. Il y a six matchs à jouer.Alors que si l’on termine second, il y a un tour supplémentaire à faire", a jugé Genesio.