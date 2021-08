Ligue Europa Conference : Camavinga, un prodige sorti du onze rennais

Ce n'est sûrement pas une issue rêvée pour un gamin du coin, ni même espérée. Contre Nantes dimanche dernier, Eduardo Camavinga (18 ans) est rentré peu après le dernier quart d'heure pour aider le Stade Rennais à conserver son avantage d'un petit but. Quelques minutes plus tard et la victoire scellée, le gamin de Fougères s'est laissé aller à un petit tour d'honneur en remerciant les supporters bretons. Selon plusieurs sources, c'est lui qui a mené le chant victorieux dans les vestiaires avant de faire un passage au local du RCK, le principal groupe de fans du SRFC. Ses faits et gestes ne sont pas passés inaperçus et confortent l'idée d'un départ du Français. Car il n'y a plus de doute quant à la finalité de l'histoire entre Rennes et son joyau. Face au refus du milieu de terrain de prolonger l'aventure en Bretagne à l'automne 2020, les dirigeants du club ont remué ciel et terre pour tenter de trouver un arrangement avec le clan du joueur. Reste que si le talent d'Eduardo Camavinga est indéniable, il n'a pas réussi à le faire fructifier la saison dernière. Lui-même a qualifié son dernier exercice de « moyen ». Son éclosion avec Julien Stéphan, sa naturalisation et sa première sélection avec l'Équipe de France A sont venues perturber un quotidien jusque-là tranquillement mené. Si le Stade Rennais a un temps, tenté de profiter de son développement pour l'encourager à prolonger, il s'est désormais résolu à le placer sur le marché des transferts cet été. Le vendre à un bon prix qui n'avoisinera pas les 100 millions d'euros (un temps annoncé) plutôt que de le conserver un an de plus et le voir partir gratuitement en juin prochain.

Un spleen qui pose question

Face à l'engouement suscité par ses prestations, on oublie de citer que le jeune joueur n'a que 18 ans et qu'à cet âge, prendre de telles décisions au sujet de son avenir est quelque chose de perturbant. À l'heure où toutes les entités du football travaillent dans l'ombre et où chacun veut sa part du gâteau dans une transaction, il est normal de se perdre dans ces tractations. Eduardo Camavinga n'y a pas échappé, il semble même plutôt dépassé par la tournure des évènements. Avec son choix et la volonté du club breton de tirer profit de son départ, le Français sait qu'il ne maîtrise pas tout. Surtout qu'en ce moment, le milieu de terrain réalise des performances très moyennes dont on devine en partie la cause. Titulaire mais transparent lors du premier match à Rennes contre Lens (1-1), le n°10 rennais a goûté au banc de touche dans la foulée contre Brest (une première depuis le 3 mars 2021), contre Rosenborg (2-0) et donc contre Nantes (1-0). Florian Maurice, le directeur sportif du club, a récemment évoqué sa situation au micro de France Bleu. « Ce que je dis toujours : quand un joueur arrive en fin de contrat, soit on le prolonge et on trouve une solution, soit on doit trouver une autre solution pour un départ, a répété l'ancien dirigeant lyonnais. Partir libre, pour un enfant du club comme lui, je pense que ce n'est bon pour personne. » Le Real Madrid, Manchester United ou encore le Paris Saint-Germain sont les destinations citées dans ce dossier. D'ailleurs, le club de la capitale française n'a jamais caché son attirance pour Camavinga ni la possibilité de réaliser un dernier coup dans ce mercato XXL. Réponse espérée bientôt au moins pour revoir au plus vite, le talent brut du Rennais.