Ligue 1 : Wesley Fofana déclare sa flamme à l'OM

Wesley Fofana est amoureux de l'Olympique de Marseille et le fait bien savoir. Le défenseur de 22 ans, actuellement joueur de Chelsea et qui vit une première saison délicate avec la formation londonienne, seulement 12e de Premier League, s'est livré dans l'émission Téléfoot.

L'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne et de Leicester a ainsi dévoilé son amour pour l'Olympique de Marseille, lui qui est né dans la cité phocéenne. Fofana, appelé en mars en équipe de France, mais qui n'a pu honorer ce premier appel suite à une blessure, a pris la parole afin de motiver les troupes d'Igor Tudor, lui qui parle de l'OM comme le club de sa vie.

"Je suis né supporter de l'OM"

"Je suis un vrai fan. C'est le club de ma vie, celui qui m'a fait aimer le foot. Depuis petit, je suis né supporter de l'OM. Ça me tient à cœur, je regarde à fond. Arrêtez de croire qu'on ne va pas finir sur le podium. Les gars, je compte sur vous. On finit sur le podium cette année !", a confié le défenseur de 22 ans, qui ne manquera sûrement pas de suivre le match de la 31e journée de Ligue 1 ce dimanche soir entre l'Olympique de Marseille et l'ESTAC de Troyes. Et qui sait, peut-être que Fofana débarquera un jour à l'OM.