Touché à la cheville lors du match de Coupe du Monde entre la France et la Tunisie (0-1), Wahbi Khazri souffre d'une entorse et n'est pas encore prêt pour faire son retour à la compétition. Alors que la Ligue 1 reprend ses droits ce mercredi, l'attaquant de Montpellier manquera à l'appel. En effet, le Tunisien est forfait pour les deux prochains matchs du MHSC, à savoir le déplacement à Lorient (20 décembre) et la réception de l'OM (2 janvier).

« Il ne rentre pas encore dans l'effectif. Pour l'instant ça suit son cours, c'est en bonne voie. Le protocole avance bien. J'espère l'avoir après Marseille, au moins pour les séances d'entraînement », a indiqué son entraîneur Romain Pitau, ce mardi en conférence de presse. Le retour de Wahbi Khazri sur les terrains français est prévu au mieux pour les 32ᵉ de finale de la Coupe de France face à Pau (L2). Romain Pitau pourra néanmoins faire avec Pedro Mendes pour cette reprise, lui qui est enfin de retour après de multiples pépins physiques. Pour rappel, Whabi Khazri avait annoncé sa retraite internationale après l'élimination de la Tunisie lors de la troisième rencontre de phase de groupe contre la France. Rencontre lors de laquelle il avait inscrit le but de la victoire.