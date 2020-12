Ligue 1 : Villas-Boas ne voit pas le PSG dans "son meilleur moment"

𝗨𝗻 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 𝘂𝗻𝗶 🔵⚪ pic.twitter.com/naXR5u1Lxa

André Villas-Boas n'a pas perdu de vue que l'OM pouvait se hisser en tête du championnat de France de Ligue 1 avec une belle avance potentielle, à la condition de remporter ses deux matchs en retard (contre Lens et Nice). Spectateur de la défaite concédée par le PSG face à l'OL, dimanche soir au Parc des Princes (0-1), l'entraîneur du club phocéen a jugé la compétitivité de la Ligue 1 lors de cet exercice 2020-2021 particulier. Ainsi, en conférence de presse, il a déclaré : "Hier on a vu une équipe de l’OL très performante, qui monte en puissance. Ils ne jouent pas de coupes d’Europe, ils sont concentrés sur le championnat. Le PSG continue son aventure européenne mais va jouer les prochains tours en février. Avec cette performance, c’est intéressant pour l’OL mais on le savait qu’avec beaucoup d’investissements, des équipes peuvent relever le challenge, comme Monaco, Rennes, Lille, nous, Montpellier. Tout le monde est dans la course et c’est une année intéressante", avant de rappeler que "avec nos deux matchs de retard si on gagne on peut prendre un peu d’avance."Quatrième de Ligue 1, à seulement deux points du duo de leaders composé de Lille et Lyon, l'Olympique de Marseille pourrait bénéficier d'une avance de quatre points en tête du championnat, en cas de succès face à Lens et Nice. "J’attends mars pour savoir. Quand on arrive là, on aura joué nos deux matchs en retard. On aura une réflexion sur les ambitions. Mais c’est vrai, j’ai vu ça dans L’Équipe, c’est le plus petit écart cette saison. Normalement, tu as une équipe avec le PSG qui est devant. Là, on est tous les six à côté si on ajoute Montpellier. Lille et Lyon montrent une régularité très bonne. Le PSG est à 4 défaites et n’est pas dans son meilleur moment. Si on gagne nos deux matchs, on dépasse tout le monde. Il faudra gagner à Rennes et les écarter au passage", a clamé Villas-Boas.Mercredi soir, pour le compte de la quinzième journée de Ligue 1, le club phocéen se déplacera sur la pelouse de Rennes (21 heures). L'équipe dirigée par Julien Stéphan a elle su rebondir après son parcours compliqué en Ligue des Champions, en s'imposant face à l'OGC Nice (0-1), dimanche.