Ligue 1 : Vers une absence de huit mois pour Martin Terrier ?

Martin Terrier a vécu une terrible soirée lundi soir avec une grave blessure à la demi-heure de jeu contre l'OGC Nice. Durement touché au niveau du genou droit, l'attaquant de 25 ans s'est effondré au sol après avoir voulu intercepter un ballon dans les pieds de Jordan Lotomba. Sorti sur une civière, Terrier savait déjà probablement que sa saison venait de prendre fin, mais d'après les informations recueillies par L'Equipe ces dernières heures, les premiers examens passés par le joueur n'ont pas été rassurants du tout. Et ce dernier pourrait donc manquer huit mois de compétition.

Terrier absent 8 mois ?

Ainsi, l'attaquant rennais serait touché aux ligaments croisés et au ménisque du genou droit et il pourrait manquer 8 mois de compétition. Meilleur buteur de Rennes cette saison avec 9 buts, Terrier ne devrait pas réapparaître avant la saison 2023-2024. Après le match, son coach Bruno Genesio et ses coéquipiers étaient derrière lui pour le soutenir. "Quand un joueur se blesse comme ça, qu'on sent que c'est assez grave, émotionnellement, c'est difficile. À la pause, tous les joueurs sont allés voir Martin pour le réconforter", a confié Bruno Genesio en conférence de presse. Ce qui semble donc presque certain, c'est que Terrier a vu sa saison prendre fin hier soir à la demi-heure de jeu de ce match remporté 2 buts à 1 par les Rennais.