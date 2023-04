Ligue 1 : Valentin Rongier revient sur son rôle de capitaine avec l'OM

C’est l’une des grandes satisfactions de la saison olympienne. À 28 ans, Valentin Rongier a pris une nouvelle dimension à Marseille. Désormais capitaine du club phocéen, le natif de Mâcon forme, avec Mattéo Guendouzi, l’une des meilleures paires au sein de l'entrejeu de la Ligue 1. À l’occasion d’une interview accordée au journal L’Équipe, Valentin Rongier s’est confié sur la responsabilité de porter le brassard d’un club mythique comme l’OM.

"Capitaine, ce n’est pas que des bons moments"

« Le capitanat, pour moi, c’est un comportement quotidien à avoir sur et en-dehors du terrain : ma façon de parler à mes coéquipiers, ma façon de les soutenir, d’être positif, de leur dire aussi quand ça ne va pas. Je n’agis pas différemment parce que je suis capitaine à Marseille aujourd’hui. Ici, en revanche, il faut peut-être faire encore plus attention quand on s’exprime publiquement parce que tout est repris, scruté, analysé à l’OM. (…) Capitaine, ce n’est pas que des bons moments, tout le monde voudrait l’être sinon. Il faut assumer ses responsabilités, et dans le foot comme dans la vie de tous les jours, on assume ses responsabilités dans les moments où ça va moins bien. »