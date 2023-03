Ligue 1 : Une prolongation de plus au RC Lens !

Le RC Lens vient d'officialiser la prolongation du contrat de David Pereira Da Costa. Le joueur âgé de 22 ans est désormais lié avec les Sang et Or jusqu’en juin 2026. Cette saison, le milieu offensif a disputé 25 matchs sous le maillot artésien cette saison pour un but (contre Marseille). Il s’agit de la 10e prolongation de contrat au sein de l’effectif lensois.

Avant le Portugais, Jean-Louis Leca (2024), Massadio Haïdara (2025), Yannick Pandor (2026), Jonathan Gradit (2026), Wesley Saïd (2026), Facundo Medina (2026), Florian Sotoca (2026) et Deiver Machado (2026) avaient déjà prolongé. Seko Fofana avait ouvert le bal en étendant son bail jusqu’en juin 2025. Avec cette nouvelle prolongation, le RC Lens confirme sa volonté de conserver une ossature pour les prochaines saisons. 3e de Ligue 1, les hommes de Franck Haise sont bien partis pour s’offrir une qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Une première depuis la saison 2002-2003.