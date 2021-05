Ligue 1 : Une course au maintien qui promet !

A deux journées de la fin de cette saison 2020-2021 de Ligue 1, on ne sait toujours pas qui sera sacré, même si Lille a pris une grosse option, qui ira en Ligue des champions et en Ligue Europa, et qui accompagnera en Ligue 2 les Dijonnais, relégués au soir de la 34e journée. Et cette course au maintien haletante a été totalement relancée le week-end dernier par les victoires de Nantes, 18e et actuel barragiste, contre Bordeaux (3-0), et de Nîmes (19e) sur le même score à Metz.



Rien n’est donc perdu pour les Crocodiles et surtout les Canaris (trois victoires de rang), qui pointent respectivement à trois points et à une longueur de Lorient, 17e et premier non-relégable. Largement battus à Lyon (4-1), les Merlus sont à égalité de points avec Strasbourg (16e), qui a poursuivi sa dégringolade avec un cinquième match consécutif sans victoire face à Montpellier (2-3). Un point devant, les Bordelais (15e), en pleine crise sur le terrain comme en coulisses, ne sont pas non plus sauvés, après avoir enregistré à la Beaujoire un sixième revers en sept matchs.

Un Strasbourg-Lorient qui vaut cher



Avec trois points d’avance sur les Nantais, les Brestois, tombés à Nice (3-2), sont également en danger, tout comme le Stade de Reims, dominé par Monaco (0-1), et qui n’a plus gagné depuis six matchs. Même si le club champenois ne peut plus être relégué et qu’il faudrait un très improbable concours de circonstances, avec deux très lourdes défaites couplées à des victoires de tous ses concurrents, et à un nul lors de la dernière journée entre Strasbourg et Lorient, qui devraient remporter leur précédent match sur un score écrasant, pour qu’il finisse 18e…



Et ce match entre Alsaciens et Bretons sera l’un des deux seuls mettant aux prises deux clubs concernés par cette lutte pour le maintien, avec celui entre Reims et Bordeaux, également lors de l’ultime journée. Des Rémois qui iront d’abord à Paris, une autre équipe qui a encore quelque chose à jouer. Les Brestois recevront eux les Parisiens après être allés à Montpellier. Bordeaux, qui se déplace à Lens dimanche, et Nîmes, opposé à Lyon et Rennes, vont aussi affronter des formations concernées par cette fin de saison à suspense, qui peut encore réserver des surprises.



