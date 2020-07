Ligue 1 : Un PSG-OM prévu pour la 3ème journée

C'est jeudi que la LFP va dévoiler l'intégralité du calendrier pour la saison 2020-2021 du championnat de France de Ligue 1. Et à en croire les informations de L'Equipe, l'Olympique de Marseille, dirigé par André Villas-Boas, peut déjà se préparer à des matches très disputés pour l'entame de la saison. Le média indique en effet que le club phocéen va affronter Saint-Étienne, au Vélodrome, pour la première journée, prévue le week-end du 22-23 août. Par la suite, le menu sera copieux. Un PSG-OM est prévu pour la troisième journée, au Parc des Princes. Après ce choc contre les partenaires de Neymar et Mbappé, l'OM devra se mesurer à Lille au Vélodrome (4ème journée), avant de se déplacer à Lyon pour la 6ème journée du championnat.

La Ligue des champions, dans l'esprit de Villas-Boas pour l'OM André Villas-Boas a lui un objectif bien en tête pour le prochain exercice sur le plan national et aspire à terminer sur le podium, comme il l'a indiqué il y a quelques jours au site officiel de l'OM. "Je suis sûr de la qualité des joueurs pour continuer à fixer des objectifs élevés. Je suis sûr qu'on est capable de concourir pour se qualifier pour la Ligue des Champions une nouvelle fois. Ça va être notre objectif, ça doit être notre objectif", avait commenté le technicien portugais.